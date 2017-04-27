水庫解渴 北部可望取消1階限水

經濟部長李世光表示，北部地區很有機會脫離一階限水。圖為日前石門水庫蓄水範圍內的酋長石，只有大壩水位低於230米石才會現身。（資料照／賴佑維攝）

經濟部明（28）日將舉行第3次水情檢討會議，近日鋒面帶來降雨，中南部水庫緊繃情勢趨緩，經濟部長李世光表示，中南部不會進入2階限水，明日會議將討論北部地區是否取消1階限水。

李世光指出，近期降雨確實讓水情舒緩，到目前為止，石門水庫比過去5年平均多3萬公噸左右的蓄水量，北部地區很有機會脫離一階限水。

水利署長賴建信表示，北部地區水情檢討會是明天會議重點，依照目前水情盤點，中北部水庫蓄水量較理想，水庫蓄水量都在6至9成，甚至有部分水庫處於滿庫的狀況。

會議另一重點將在防汛，李世光稱，5月將進入雨季，所以在抗旱的同時，也需要注意隨之而來的颱風帶來的豐沛雨量。

至於供電，李世光表示，去年經濟部開始做未來10年的供電分析，今年將會是供電最困難的一年，台電也早已做好機組歲修安排。另外能源局也做好節電規劃，下週起會開始做跨部會協調。

(工商)