北市湖田區民活動中心無水源 議員憂影響防災

台北市北投湖田區民活動中心2014年底啟用，北市民政局稱該中心是全市最高的山區防災、生態及研習複合功能新據點，但議員何志偉接獲民眾陳情指出，中心完工後竟無水源，民眾抱怨常沒水，緊急時恐失去防災功能，要求民政局好好處理；不過民政局長藍世聰回應「須先評估，無法承諾」。

何志偉指出，湖田區民活動中心當初耗費1063萬興建完成，卻沒有自來水可用，民眾向他反映，晚上常常發現沒水，不知所措。另外，區民活動中心都會放置防災物品，緊急危難時可扮演重要的角色，災害期間特別仰賴用水，沒有穩定水源怎麼防災？

藍世聰回應，該區較偏僻，沒有接自來水管，目前都是用水車載水過去，的確有考慮要拉管線，但距離遙遠讓成本增加，評估須花2000萬經費。

此話一出引來何志偉質疑，難道遙遠就可不管民眾？附近住戶、警察局都有水源，不接管除了造成民眾不便，還要動用水車打水，虛耗消防資源，要求盡快解決。

藍世聰說，附近湖田里是引山泉水解決用水問題，湖山里還在協調，當然能直接拉水管最好，針對這兩種方案，必須先做評估；何志偉追問，何時可完成，1年內能否有穩定水源？藍世聰不願承諾時程，僅說要先評估。

(中時)