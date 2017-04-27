北市湖田區民活動中心無水源 議員憂影響防災
台北市北投湖田區民活動中心2014年底啟用，北市民政局稱該中心是全市最高的山區防災、生態及研習複合功能新據點，但議員何志偉接獲民眾陳情指出，中心完工後竟無水源，民眾抱怨常沒水，緊急時恐失去防災功能，要求民政局好好處理；不過民政局長藍世聰回應「須先評估，無法承諾」。
何志偉指出，湖田區民活動中心當初耗費1063萬興建完成，卻沒有自來水可用，民眾向他反映，晚上常常發現沒水，不知所措。另外，區民活動中心都會放置防災物品，緊急危難時可扮演重要的角色，災害期間特別仰賴用水，沒有穩定水源怎麼防災？
藍世聰回應，該區較偏僻，沒有接自來水管，目前都是用水車載水過去，的確有考慮要拉管線，但距離遙遠讓成本增加，評估須花2000萬經費。
此話一出引來何志偉質疑，難道遙遠就可不管民眾？附近住戶、警察局都有水源，不接管除了造成民眾不便，還要動用水車打水，虛耗消防資源，要求盡快解決。
藍世聰說，附近湖田里是引山泉水解決用水問題，湖山里還在協調，當然能直接拉水管最好，針對這兩種方案，必須先做評估；何志偉追問，何時可完成，1年內能否有穩定水源？藍世聰不願承諾時程，僅說要先評估。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。