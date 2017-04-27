金門放流蟹苗8萬尾 期待海中「蟹」逅
「遠海梭子蟹」曾遍布金廈海域，但近年因過度捕撈，野生族群已大幅減少。金門縣水產試驗所今（27）日中午趁滿潮時分，在建功嶼海岸放流自行育成的蟹苗8萬尾，期待再現盎然的生機。
屬於生猛型海產的遠海梭子蟹，早年曾因捕獲量大，在市場上出現丟滿地上，卻價格低廉，甚至乏人問津的狀況。但近年來因對岸漁船過度捕撈，高價賣給廈門一帶高檔餐館、酒店，金門本地一「蟹」難求，且售價年年扶搖直上。
縣水試所評估發現，遠海梭子蟹在金廈海域的野生族群數量銳減，為彌補自然生產力的不足，已積極投入資源復育工作。目前共有5座蟹苗培育池，此次放流是首批變態完成的蟹苗約8萬尾，其餘4批蟹苗估計有30-40萬尾，也將於變態完畢後，再行放流於金門周邊海域。
該所指出，梭子蟹是掠食性的蟹種，遠海梭子蟹又稱「沙蟹」，具潛沙習性，夜間才會出來覓食，領域性極強很容易相互殘食。在繁殖池的有限空間中，因殘食機會增大，而使得蟹苗的死亡率激增，故需於牠們變態成蟹苗後，在短時間內分散養殖或進行放流，以提高活存率。
另為充實金廈海域漁業資源，並增加該海域魚種歧異度及豐富度，該所也持續進行多種魚苗及蟹苗培育，除將在6月8日「世界海洋日」與廈門市共同辦理放流外，也將配合節日或活動陸續放流，兩岸一起為維護漁業資源，持續攜手共同努力。
(中時)
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