彰化大城鄉罹癌率高 環團籲廣設站監督六輕

台大公衛學院團隊研究發現，六輕工業區北側的彰化縣大城鄉居民尿液重金屬含量高，罹癌率高於其他地區。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，縣內應廣設監測站讓汙染犯罪無法得逞，當地居民說「政府早就應該管一管六輕」。

施月英說，根據台大公衛學院團隊的研究結果，彰化縣的汙染狀況要比雲林縣來得嚴重，因此對六輕特殊性工業區的監測站，彰化縣必須儘速在竹塘鄉與芳苑鄉增設空氣品質監測站，同時所有測站都必須將揮發性氣體的監測都納入。

她表示，目前揮發性監測只有3個測站，但都在雲林，監測頻率則是每季1次，嚴重不夠，她認為，監測結果要準備，必須提升至每天或至少每半月1次。

另外，台大公衛學院這次研究有增測到以往未曾檢驗的17種酸鹼氣體，監測也可以逐時，也應該一併納入六輕的空汙監測項目，尤其是甲酸這種屬於刺激性氣體物質，是民眾常反應的酸臭味，已經嚴重影響民眾日常生活包括睡眠影響呼吸影響等等。

施月英更以這次的戴奧辛雞蛋事件為例強調 ，政府對環境品質掌握非常不足，廣佈監測站才能讓犯罪無法得逞有效杜絕環境犯罪。

大城鄉台西村長許讓出、頂庄村長許許仁寶也說「問題很早以前就發生，但政府不管有什麼用？」，希望政府及時做好後續處理，不要讓居民的健康越來越糟糕。

(中時)