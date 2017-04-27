母親節蛋糕比創意 五星飯店耍「花」招

台北寒舍艾美〈巧克光廊〉推出的母親節蛋糕〈玫瑰馨情〉，朵朵盛開的艷紅玫瑰則以奢華細膩的厄瓜多爾55％苦甜巧克力甘納許所打造，6吋1280元。（圖／寒舍艾美酒店）

台北文華東方酒店今年推出的母親節蛋糕〈馨愛Maman D'amour〉，上有手工精製的康乃馨巧克力裝飾，7吋1850元。（圖／台北文華東方酒店）

晶華酒店〈花瀁玫瑰〉海綿蛋糕，上層有天然食材調色而成的花漾玫瑰綴飾，每個訂價980元。（圖／台北晶華酒店）

香格里拉台北遠東國際大飯店的 母親節蛋糕〈抹茶香柚櫻桃慕斯蛋糕〉，售價920元。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

台北萬豪酒店母親節蛋糕〈愛．環抱〉。(台北萬豪酒店提供)

280元。（圖／台北萬豪酒店）

麗緻餐旅集團〈麗緻坊〉推出的母親節蛋糕〈巧克力圓舞曲〉，上面有巧克力花，每個售價880元。（圖／麗緻餐旅集團）

母親節孝親感恩商機龐大，五星級觀光飯店為搶商機，除館內各餐廳均會推出不同主題母親節大餐以廣招徠，點心房主廚並會花費心思設計出不同造型的母親節蛋糕搶市。

今年，包括香格里拉台北遠東飯店、台北萬豪酒店、寒舍艾美酒店、文華東方酒店、晶華酒店、麗緻餐旅集團，以及台北圓山大飯店的母親節蛋糕，糕點主廚都以細膩手藝用了巧克力或慕斯製作成不同的花朵製造浪漫，市場繁花似錦、好不熱鬧。

香格里拉台北遠東國際大飯店推出的母親節限定蛋糕〈媽咪的溫柔─抹茶香柚櫻桃慕斯蛋糕〉，以繁複費工的手法結合6種夾層，層疊出多層次風味與口感。此蛋糕是法國榛果巧克力脆片做為底層，搭配達克瓦茲芝麻蛋糕，口感酥脆輕盈。夾層則依序選用日本香柚原汁製成的柚子奶餡，鋪以法國酸櫻桃果凍，賦予蛋糕極致誘人的酸甜層次，最上層的抹茶白巧克力慕斯，結合比利時進口嘉利寶白巧克力，完美營造香醇濃郁的滑順口感。蛋糕外層以鮮紅強烈的白巧克力花蕊襯托法國Boiron白桃果泥的粉嫩淋面，柔和豐富的色彩基調，搶眼吸睛。

台北萬豪酒店今年推出的母親節蛋糕，標榜以「您心目中的媽咪」為概念設計，名為〈愛．環抱〉的蛋糕並有「Dans Ses Bras」法文名，意指「在她雙臂裡」，浪漫有感。蛋糕採法芙娜3層巧克力與頂級TWG茉莉花茶及新鮮大湖草莓交織五重口感，芬芳、酸甜而溫柔，彷彿母愛的各種美好，環抱成最圓滿的圈形，蛋糕上方兩朵粉嫩漸紅的鬱金香可食用花，今年取代康乃馨獻給媽咪，象徵慈善、美麗的花語，更代表母親總是散發高雅。

台北寒舍艾美酒店〈巧克光廊〉推出期間限定的〈玫瑰馨情〉母親節蛋糕，外層以純色潔淨的白巧克力淋面包覆，內層主角為香甜的法芙娜歐帕莉絲(OPALYS)33%白巧克力製成的滑順慕斯調和萊姆皮，帶出清冽爽口的獨特滋味，層層堆疊的紮實海綿蛋糕，融入開心果特有的堅果類悠香，夾心則為入口即化的草莓荔枝果餡，讓整體口感層次更為豐富迷人，最上層朵朵盛開的艷紅玫瑰則以奢華細膩的厄瓜多爾55%苦甜巧克力甘納許所打造，不僅口感細緻綿密，濃郁可可的自然香氣，更訴說著對媽咪的真摯愛意。

台北文華東方酒店〈馨愛〉母親節蛋糕，是以香草蛋糕與海鹽脆餅為主體，內餡搭配馥郁酸香的覆盆子奶霜、莓果內餡與新鮮覆盆莓果，巧妙的配搭酸甜滋味在口中完美平衡，最外層用手工精製的康乃馨巧克力裝飾其上，栩栩如生、優美動人。

台北晶華酒店點心房主廚全新創作的母親節蛋糕〈花漾玫瑰〉，是以全蛋拌入有「麵粉界香奈兒」之稱的日本紫羅蘭低筋麵粉，以及日本皇室御用的白糖，烘焙出具有黃金比例、蓬鬆軟綿的戚風蛋糕之後，再將蛋糕體切成1公分厚，交替舖上以季節水果堆砌成口感豐富的五層蛋糕，外層則鋪蓋上清甜爽口的鮮奶油，以及選用天然食材調色而成的花漾玫瑰綴飾。入口綿密、甜而不膩的鮮奶油搭配上鬆軟濕潤的戚風蛋糕體，入口後滿是水果的香氣。

麗緻餐旅集團〈麗緻坊〉為母親節特別推出兩款限定蛋糕，其中〈巧克力圓舞曲〉以進口蘭姆酒製成的黑巧克力蛋糕體，夾入香甜清爽的櫻桃鮮奶油，濕潤軟綿中飄散微微酒香。外層採用58%黑巧克力製作，甘醇中帶有可可香氣尾韻，黑巧克力酥脆波蘿圍邊賦予蛋糕多層次口感，最後綴以手工精雕的巧克力花朵，打造獻給媽媽的成熟滋味。

台北圓山大飯店今年推出的〈嬌豔欲滴〉母親節蛋糕，是台灣水果與法式慕斯完美的融合。有別於一般的水果蛋糕，該款蛋糕有3層糕體與3層餡料，需花3天製作。底層為巧克力蛋糕體，接著由下往上分別為甜而不膩的香蕉、杏仁蛋糕體、杏仁焦糖慕斯、開心果蛋糕體，最上層則是以新鮮頂級馬茲卡邦打成綿密滑順、奶香味十足的慕斯，從冰箱拿出來後放到嘴裡，入口即化、香濃滑順的法式經典風味，又能嚐到濃厚的香蕉口感。粉色精緻的外表，慕斯上有白巧克力球和手工糖花的點綴，淺粉與白色互相交映，顯得可愛又夢幻。

(工商)