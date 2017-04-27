雲科大校長楊能舒：人才培育現在不耕耘 未來是零
國內各大學面臨招收不到優秀博士班學生窘境，雲林科技大學著眼於吸收印度優秀人才來台加入資訊科技業，本月中旬與印度理工學院海德拉巴分校、新竹科學園區、中部科學園區簽訂「臺印產學科技聯盟」備忘錄。
雲科大校長楊能舒指出，台灣人口不斷下降，大陸方面強烈磁吸台灣優秀學生，台灣的大學必須設法吸收世界過國優秀人才，若無研發能量，將是死路一條，不學不像大學。
他舉例，半導體業年年不斷成長，一年需要四萬個工程師，但現在一年只有一萬九千七百人。
印度理工學院海德拉巴分校（IIT Hyderabad）是印度人力資源部新建8校IIT之一，目前有800餘位大學生、500餘位碩士生、600餘位博士生。
楊能舒表示，能進入IIT求學的學生，成績是印度人口的前1%，雲科大希望招收到高級研究人才，並且為台灣所用，因此又與兩個科學園區一同簽約，開拓一條新路。
楊能舒說，人才培育問題，今天問題不解決，明天更嚴重，雲科大著眼二十、三十年後，現在慢慢耕耘，「現在不耕耘，未來是零」。
(中時)
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