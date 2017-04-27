一銀ATM盜領案 3外籍嫌求輕判
台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案，台北地院將拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫各判刑5年，案經上訴，高院今日開庭，3人仍否認是國際犯罪集團成員，辯稱被利用來台「搬東西」，請求法官判越短越好，庭末法官諭知下月18日宣判。
本案是國際組織犯罪集團入侵台灣，該集團依任務分為「駭客組」、「車手組」及「銷贓組」。「駭客組」去年5月從美國、俄羅斯、羅馬尼亞等地伺服器向一銀倫敦分行進行攻擊，其中瑞士突破防火牆成功達陣，隨後入侵一銀內部網路，在自動提款機內植入程式碼，再以遠端遙控派人來台盜領。
去年6月30日，該集團派人前往西門分行測試，確認可自遠端遙控ATM吐鈔。以巴比為首的15人車手組，再自去年7月8日起陸續來台，並在同月10日凌晨起分6組分頭盜領，安德魯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台，後因車手提款時曝光，檢警陸續查獲。
北院審理後將安德魯等3人各判刑5年、併罰金60萬元，案經上訴，高院今日提訊在押被告，米海爾、潘可夫請求交保；米海爾表示，妻子來台陪伴卻出車禍受傷，他想好好照顧她，聽到這些話，在法庭旁聽的米妻和他的姊姊忍不住拭淚。
安德魯3人都願意承認觸犯贓物罪，但否認是犯罪集團成員，他們的律師也向法官求情，指3人到案供述「知無不言、言無不盡、掏心掏肺」，就算台籍的累犯，也不會判處該法條的滿貫刑期5年，希望法官從輕量刑。審判長諭知5月18日宣判。
(中時)
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