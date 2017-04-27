這間宮廟好夠力！要當波麗士大人後盾

新北市中和區廣濟宮捐贈中和警分局15部筆記型電腦及簡易列表機，由分局長陳銘宗代表受贈，並回贈感謝牌。（葉書宏翻攝）

新北市中和區廣濟宮捐贈中和警分局15部筆記型電腦及簡易列表機，由分局長陳銘宗代表受贈，並回贈感謝牌。（葉書宏翻攝）

新北市中和區廣濟宮捐贈中和警分局15部筆記型電腦及簡易列表機，由分局長陳銘宗代表受贈，並回贈感謝牌。

陳銘宗指出，廣濟宮慷慨解囊大力捐助資訊裝備，讓中和分局員警能夠在外即時受理民眾報案，便利親民，其「善心捐贈」與「回饋社會」，足為當今社會的典範，令人殊堪感佩讚賞。

陳銘宗強調，警察是維護治安捍衛正義的第一線人員，扮演的角色相當重要，所謂「工欲善其事、必先利其器」，非常感謝慷慨解囊的財團法人，警方當會妥善運用讓治安更平穩，交通更順暢，並以務實負責之態度，建立一個讓民眾可以安居樂業的環境。

(中時)