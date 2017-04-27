蘭德報告：金正恩太弱 兩韓統一時機成熟
北韓在最高領導人金正恩指示下，不顧美國警告，連連試射飛彈，並表明堅持核試的決心，看似十分頑強。然而，美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）周四公佈的最新研究報告卻顯示，北韓菁英日益認為，他是位很弱的領導人，而兩韓統一的時機已然成熟。
據CNBC網報導，蘭德公司高級防務分析師班奈特（Bruce Bennett）引述脫北高官的話說，要是金正恩猝死，北韓菁英可能不會再從具有「白頭（山）血統」的金氏家族選出接班人，以結束金家超過半世紀的統治。。
「對這些菁英來說，金正恩顯得愈來愈無能，而且也不是特別優秀的領導人，而正很可能是現在大家對他的看法，」班奈特指出，「除了這政權下的北韓武器，還有彈道飛彈外，其實並沒有太多東西能讓金正恩覺得大權在握的。」
他並指出，最近發生金正恩長兄金正男在馬來西亞遭毒殺等事件顯示，這位北韓最高領導人顯然是偏執狂。
班奈特指出，北韓菁英大都跑去當企業家了，他們一心想要照中方所要求的，建立起一個像中國般的經濟體。
(中時電子報)
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