再次止血 聯合航空宣布更改十大乘客規則
因強拖機上醫師引發全球撻伐的美國聯合航空（United Airlines），為挽回嚴重損失的公關形象和客源，日前宣布將改變公司十大規定，未來將加強保障所有乘客的權益。這時十大變革中，包含限制執法人員的使用、取消強制要求乘客下機、增加自願放棄獎金和降低超賣機位的可能，能看出，過去幾星期，各界輿論和股市慘賠的龐大壓力，讓一向強勢的聯合航空也不得不低頭。
據美國商業內幕網（Business Insider）報導，因強拖亞裔醫生下機一事，引爆社群媒體與輿論撻伐的聯合航空，在遭到司法調查和股價暴跌後，宣布將大幅改革公司十大規則，未來會更注重且保障所有乘客的權益，避免類似事件再次發生。這十大改革包含：
一、僅在真正危急安全或緊急突發狀態時，才動用公權力介入。
二、如乘客不願意，航空公司將不能強制讓他下機，除非有涉及安全議題。
三、增加顧客自願放棄登機補償，最高能獲得1萬美元（約30萬台幣）。
四、成立專責小組，協助乘客透過其他航班、其他機場或交通方式，前往目的地。
五、非值勤機組員必須在起飛前一小時確認機位，不可臨時登機。
六、加強機組員定期訓練，教導他們如何因應棘手的顧客服務或狀況。
七、勸說自願放棄的機制將加入自助系統，讓顧客能更快選擇。
八、降低超賣機位的可能性，避免不必要的衝突。
九、授權第一線的職員給予乘客相關補償計畫的裁量權。
十、未來乘客如遺失行李，無須證明文件，聯航第一時間將賠償乘客1,500美元（約45,389台幣），若乘客能提出行李價值證明，亦可另外提供補償。
聯合航空先前在強拖乘客下機事件曝光後，第一時間竟不認為處置方式失當，執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）還將責任推向乘客本身，讓更多潛在的乘客感到擔心且心寒，紛紛在社群網路展開對聯合航空的批評與抵制，也讓公司的股價重挫，市值一度蒸發近8億美元（約242億台幣）之多，加上受害人陶醫師的訴訟與賠償，恐讓聯航短時間內難以恢復名譽。
(中時電子報)
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