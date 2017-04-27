勉年輕人把握青春 方文山：做一個有故事的人

金曲作詞人方文山今赴台北城市科大演講。（城市科大提供）

金曲作詞人方文山今赴台北城市科大演講。（城市科大提供）

金曲作詞人方文山今赴台北城市科大演講，他認為，音樂是情感的催化劑，也是最容易接觸的藝術，當代影視市場需求大，學子投入產業具時代意義，勉勵學子「沒有付出就不會得到開心且可分享的幸福」，趁青春年少早早立下目標，努力追夢，「努力5年、10年後，一定可以成為一個有故事的人。」

城市科大今天辦理「蕭萬長名人講座」課程，邀橫跨流行音樂、作詞、電影等領域的方文山到校演講，主題為「音樂情感與戲劇人生」，數百名演藝學程與流行音樂學程學生參與。

方文山說，自己是個晚熟的人，當兵時還不知道想要從事什麼行業，當時在軍中擔任通訊兵，有空就會借書來看，因而深深愛上電影，但退伍後苦於沒有人脈進入電影圈，他不鑽牛角尖，思考從事創作工作，最後選定進入音樂圈當作詞人。

他說，花了3年多研究寫詞、歌曲記憶點與韻腳等基礎架構，才成功進入流行音樂圈，現在也藉流行音樂跨進電影圈，自己當起導演，轉了一個彎，仍舊回歸到自己當初的最愛。

回想他17年前剛入行時，也歷經卡帶的時光，那時候流行音樂正從卡帶轉到CD，第一首成功銷售的歌就是寫給知名歌手江惠〈落雨聲〉，第一次寫出被商業市場肯定的作品。

方文山用自己的故事告訴年輕學子，趁著青春的時間，立定目標，想想自己以後會想成為什麼樣的人。想清楚以後，現在就要著手準備，努力建構未來目標的所有努力，等到5年10年以後，才能達到預設的目標，也才能變成一個有故事的人。

(中時)