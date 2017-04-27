翻糖裝飾藝術國際競賽 景文科大鄭璟媛奪冠
第18屆cake international competition在英國倫敦舉辦的翻糖裝飾藝術（Sugarcraft）國際競賽，景文科技大學餐飲管理系學生鄭璟媛為校為國爭光榮獲金牌。
翻糖裝飾藝術（Sugarcraft）國際競賽4月21至23日在英國舉辦，台灣師生團隊繼藝人蔡依林後首次來到翻糖裝飾藝術的發源地英國倫敦，與60多國參賽選手數百件作品激烈競爭中，獲得世界級的評審團青睞，並在大會主審Sally Owens的認可後，當場宣布國際組競賽金牌是由來自台灣景文科技大學的學生鄭璟媛獲得，學生作品藝術表現震撼全場。
景文科大觀光餐旅學院執行教育部人文美學計畫再次展現努力成果，經過此次的國際大賽的洗禮，後續將持續推動烘焙翻糖藝術，帶動北台灣烘焙美學引領風采。學生優異的表現，可以看到景文科大餐飲管理系致力於學生專業技能培育成效的開花結果。
(中時)
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