巡守隊隊長修車修出緣分 在地企業捐巡邏車護治安

台南新市在地企業好帝一食品公司捐贈巡邏車給地方巡守隊。（莊曜聰翻攝）

善化警分局局長呂世明贈感謝狀給好帝一食品公司董事長劉貞秀。（莊曜聰翻攝）

生產知名品牌「牛頭牌」的好帝一食品公司，今天捐贈一部全新的巡邏車給新市的大營社區守望相助巡守隊，善化警分局局長呂世明為感謝在地企業回饋，也親自前往好帝一食品公司致贈感謝狀，由該公司董事長劉貞秀代表接受。

大營里長廖俊道說，守望相助隊成立至今18年，巡邏車也使用18年，因經常故障，維修需要大筆花費，只好向在地的企業尋求協助，恰好巡守隊隊長吳俊瑩開設的機車行就在好帝一食品公司對面，員工的機車多是他經手保養，經過該公司課長陳明杰牽線下，也促成此事。

善化警分局長呂世明說，「好帝一食品公司」以具體行動捐贈巡邏車，對於地方治安維護助益良多，讓轄內民眾生命財產安全獲得保障；對於大營社區守望相助隊的犧牲奉獻，與警方同心合作，一起替地方的治安把關，也多所感謝。

好帝一食品公司董事長劉貞秀表示，看到守望相助隊員對地方無悔的付出，身為在地的一份子，更希望今後能讓維護社會治安更有行動力，捐贈巡邏車僅是拋磚引玉，希望社會大眾共同關心協助社會治安維護工作。

(中時)