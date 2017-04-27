巡守隊隊長修車修出緣分 在地企業捐巡邏車護治安
生產知名品牌「牛頭牌」的好帝一食品公司，今天捐贈一部全新的巡邏車給新市的大營社區守望相助巡守隊，善化警分局局長呂世明為感謝在地企業回饋，也親自前往好帝一食品公司致贈感謝狀，由該公司董事長劉貞秀代表接受。
大營里長廖俊道說，守望相助隊成立至今18年，巡邏車也使用18年，因經常故障，維修需要大筆花費，只好向在地的企業尋求協助，恰好巡守隊隊長吳俊瑩開設的機車行就在好帝一食品公司對面，員工的機車多是他經手保養，經過該公司課長陳明杰牽線下，也促成此事。
善化警分局長呂世明說，「好帝一食品公司」以具體行動捐贈巡邏車，對於地方治安維護助益良多，讓轄內民眾生命財產安全獲得保障；對於大營社區守望相助隊的犧牲奉獻，與警方同心合作，一起替地方的治安把關，也多所感謝。
好帝一食品公司董事長劉貞秀表示，看到守望相助隊員對地方無悔的付出，身為在地的一份子，更希望今後能讓維護社會治安更有行動力，捐贈巡邏車僅是拋磚引玉，希望社會大眾共同關心協助社會治安維護工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。