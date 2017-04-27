丹麥海岸生蠔氾濫成災求助 陸網友：能把生蠔吃成回憶

丹麥生蠔氾濫成災，駐陸大使館上網求助。(央視新聞微博)

生蠔是許多老饕的最愛，但丹麥卻為了海岸生蠔氾濫成災傷神（台北西華飯店提供）

丹麥大使館為了生蠔氾濫成災上網發文求助。(微博)

生蠔是許多老饕心目中的美食，被譽為「海中牛奶」但近日丹麥駐陸大使館卻因為生蠔在微博上發文求助，原因是太平洋生蠔入侵丹麥海岸氾濫成災，政府鼓勵民眾挖回家吃卻被冷漠以待。大陸網友表示，多大點事?要丹麥開放「生蠔簽證」，「能把生蠔吃成回憶」，看是要「瀕危」還是「滅絕」都好說。

近日丹麥駐陸大使館在微博上發表了一篇《生蠔長滿海岸，丹麥人卻一點也高興不起來》的文章，文中表示被譽為「海中牛奶」的生蠔在丹麥不受待見，因為一種新物種「太平洋生蠔」，入侵丹麥後無法無天，對丹麥海岸生態環境造成極大破壞。

文中並表示，這種生蠔在丹麥「沒有天敵」肆意瘋長!還把原生種生蠔擠兌死了，官方束手無策，鼓勵民眾採集回家烹煮，卻沒多少人響應，民眾反應十分冷漠。有關部門正在對這一問題進行全面的調查和評估中，究竟怎樣解決還在研究。

大陸網友留言紛紛表示多大點事，「有生蠔移民專案嗎？就是我去吃，你們發工資的那種」、「媽蛋為什麼總感覺你們在炫耀？？？」、「叫馬雲過去，上淘寶二樓，上天貓，讓順豐王衛再看看要幾天運送過來，你就說要吃到幾級保護物種？」、「多大點事啊?我以為咋地了，你對俺們天朝人出一個生蠔簽，看你是需要瀕危還是滅絕。」、「也不說在哪個海灘邊，讓我怎麼帶人去團滅啊！」、「這有什麼可煩愁的！免簽證嗎？保證讓生蠔吃到瀕危…」、「明年世界盃，你國從我們這請幾個燒烤師傅，穿你國隊服吃蠔免費，目測你國還沒出局大概就能吃完了」。

「廣東人表示心很痛」、「能免簽，吃到生蠔進化出腿你信不」、「給貴國一個建議，今年11月11日，在淘寶推出廣告：丹麥原裝，藍罐生蠔，49包郵..做一天廣告就夠了。」、「免簽三天，名額1萬。丹麥人民想撿幾顆貝殼都難。」、「引進四川人，多開燒烤店，保准兩年內吃光絕種需要人工繁殖」、「在紐西蘭的時候，我們留學生把鮑魚吃到保護動物名單裡..個人認為，你們的生蠔不是問題..」、「你們西方再這樣暴殄天物的話會有報應的啊，這是大自然的恩賜，你們卻糟蹋，實在不像話，我天朝吃貨枕戈待旦，你要多少，你說，馬上發一批過去！」、「一年吃成回憶，兩年吃進教科書，三年吃進博物館」!

對於陸網友的建議，丹麥駐華大使館表示，很高興看到中國網友提供的建議和「生蠔食譜」，一些具有「開創性」的建議令人驚訝，比如「建一座蠔油工廠將產品出口到中國」，以及「組織吃蠔之旅」。丹麥駐華大使館保證，「一定會向丹麥有關部門轉達這些建議，供他們考慮」。只要能夠獲得中方的進口許可，丹麥確實可以向中國出口生蠔。

(中時電子報)