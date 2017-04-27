8年逆風少年計畫 募1億元助4萬青少年

台少盟與全家便利商店合作，連續8年發起「逆風少年」計畫，幫助超過4萬名青少年突破弱勢困境，今年將持續透過職涯輔導、就業力培訓、圓夢助學金補助、多元創意課程，協助中輟或迷途青少年勇敢築夢，呼籲外界支持。

「點亮一點愛、穩固下一代！」台少盟指出，今年「逆風」計畫將於30日正式起跑，今天宣布啟動「夢想領航列車」，歌手林宥嘉擔任年度公益代言人，呼籲外界於8月1日前，至全台3000多間全家門市，透過零錢捐響應計畫。

林宥嘉說，一路走來有許多貴人相助，希望回饋社會助人。台少盟表示，今年逆風計畫將透過職涯輔導、就業力培訓、教育助學金補助、多元創意課程等面向，協助中途離校、生涯迷途、半工半讀或失學失業青少年勇敢前行。

必須半工半讀的若婕曾對未來迷惘，透過「逆風好色計就業力培訓班」，學習奮起，在攝影工作室見習的她總是準時、刻苦耐勞，與其他男生一樣扛器材，絲毫不喊苦，獲得雇主讚賞，她也常詢問職場問題，確立人生方向。

台少盟表示，與全家合作夢想領航員計畫，2014年迄今服務2萬4132名迷惘青少年；逆風就業力培訓計畫8年服務960名青少年、逆風教育助學計畫則支持842名半工半讀學生。全家2009年起推出「逆風少年大步走」公益零錢捐勸募行動，累積至今更已募得1億3353萬288元。

台少盟秘書長葉大華指出，去年針對青少年職涯發展現況調查，發現近7成學生認為，高中職是最需要、也最適合接受輔導的階段；最想要的課程分別為自我認識與職涯規劃、時間管理、情緒與壓力管理與應徵或面試技巧。

葉大華表示，台少盟透過逆風計畫、夢想領航員計畫，由青少年就輔員與全家傑出店長攜手，補足學校課程不足；並透過親身經驗分享，讓青少年了解職場環境與生態、甚至現場一對一演練，減少學用落差，滿意度高達8成。

葉大華也說，調查僅不到3成青少年曾接觸「認識勞基法及勞動權益」課程，導致剝削或受傷事件頻傳，職災率遠高於其他族群，因此將融合台少盟與勞動部職安署合編的青少年職場安全及衛生教材，讓青少年免於職場危險。

(中時)