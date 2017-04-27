台灣設計展9月開跑 打造台南成設計之都

2017年台灣設計展將於9月在台南開跑，此次設計展由成功大學、台南市政府，以及經濟部合辦，並於今日舉辦簽約儀式。經濟部長李世光表示，透過設計帶動全民美學，也讓設計產業可以發展。

李世光指出，設計是產業發展的動力，經濟部希望透過設計展連結中央和地方。本次展覽主場館在成功大學舊圖書館，另外將串連藍晒圖文創園區、吳園文化園區、台南文化創意產業園區等6處衛星展區。

台南市長賴清德稱，這是台南升格直轄市後第一次舉辦設計展，此次設計展有2大特色，首次由中央、地方和學校共同合作，另外，也是首次打造多場館展覽，除了成大主場館外，還結合6個文化古蹟建築，希望打造成都市共同參與的設計展。

賴清德表示，此次設計展可望吸引20萬人次參觀，並且將結合台南深厚的文化底蘊，推動觀光。

這是經濟部第15次舉辦台灣設計展，展期將於今年9月30日至10月15日。李世光表示，自2003年舉辦台灣設計展以來，累計參觀人次已超過558萬人次。

(工商)