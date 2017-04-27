共享閱讀新花樣 廣州孩童樂翻天

近日廣州市白雲區委宣傳部主辦、廣州日報報業集團《讀好書》雜誌社承辦的「雲聲朗朗，共享閱讀」活動走進白雲區金沙街金藤社區，把親子閱讀活動玩出新花樣，讓小朋友們在自家門口的社區文化站體驗別開生面的「社區共讀」。

白雲區「社區共讀」的親子閱讀活動是一種「動態閱讀」，整場活動精心設計了很多遊戲環節，將傳統文化、閱讀內容巧妙地融合進去，真正做到「寓讀於樂」。活動當天，抱團、小雞破殼等團隊遊戲先暖場，小朋友們在玩樂中開心不已。

體驗式「古禮讀書」讓孩子們在潛移默化中接受傳統文化的熏陶。在「正衣冠」環節，漂亮的傳統書僮服一下子俘獲了孩子們的心，小男孩們變成「粉藍書僮」，小女孩變成「粉紅書僮」。

換裝體驗讓孩子們瞬間興致大漲，他們自然而然地進入了讀書情境模式，賣力地大聲朗讀《三字經》，爭先恐後地舉手錶演誦讀，並在老師引導下分享自己對書中內容的理解。

(旺報)