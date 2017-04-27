永和警分局大變身 成為學生畢業美展好所在

永和警分局爲營造美學氣氛，提供場地供復興商工學生展覽作品。（葉書宏翻攝）

永和警分局爲營造美學氣氛，提供場地供復興商工學生展覽作品。（葉書宏翻攝）

永和警分局爲營造美學氣氛，提供場地供復興商工學生展覽作品。（葉書宏翻攝）

永和警分局爲營造美學氣氛，提供場地供復興商工學生展覽作品。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局爲營造美學氣氛，融入地方人文特色，與在地著名的美學教育學校復興商工合作，學生畢業美展優秀藝術作品即日起在分局內展示，改變了警察機關陽剛的刻板印象，融入了人文美學氣息，同仁工作士氣也為之一振。

復興商工美術科主任連明仁及學務組組長游惠玲，日前帶來了畢業生優秀美術作品30幅於永和分局長期展示，並親自帶著18位美術科同學參與作品佈置，對於美學推展、提昇藝術風氣、柔化警察陽剛印象，進而提昇服務滿意度等，均有莫大之助益。

(中時)