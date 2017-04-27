韓劇「熱作妖精」金玟錫 6月撲台

金玟錫出道不久卻演過許多熱門韓劇。(愛貝克斯提供)

近來有韓劇「熱作妖精」之稱的男星金玟錫，不論是《太陽的後裔》裡的「一等兵」金基範、《Doctors醫生們》裡自行落髮堅強面對病魔的住院醫生崔強洙，或是《被告人》中帶動反轉劇情的獄友李成圭，各種充滿感情變化的角色呈現演技備受好評，金玟錫卻謙虛自認幸運，從與多位資深前輩合作中學到很多，正在用心挑選下一部作品之際，宣布即將於今夏展開首度亞巡粉絲見面會，台灣場訂於6月25日，接著7月轉往日本會粉絲。

27歲的金玟錫，出生於釜山廣域市，2011年因參加Mnet歌唱選秀節目《Super Star K》而踏入演藝圈，2012年金玟錫獲得tvN電視劇《搖滾吧！花美男》出演機會，在劇中飾演樂團鍵盤手，自此正式以演員身分出道，之後金玟錫陸續參與網路劇《後遺症》、KBS《Hi！School-Love On》、《Who Are You-學校2015》、MBC Every1《想像貓》等劇演出，透過這些作品累積不少經驗與演技實力。

金玟錫去年接連演出《太陽的後裔》、《Doctors醫生們》兩部人氣電視劇，2016上半年轟動全亞洲的《太陽的後裔》，正是讓金玟錫發光發熱、打開知名度的關鍵，憑藉劇中活潑討喜演技一躍成為戲約湧至的大勢男星，今年又接拍了《被告人》，而連著三部作品都是收視率與話題雙贏熱作，金玟錫因而獲封新暱稱「熱作妖精」。

日趨活躍的戲劇演出之外，金玟錫還擔任過SBS音樂節目《人氣歌謠》的MC，也出演過綜藝節目《叢林的法則》，他和李成烈等人在暴雨後公開腹肌的畫面，讓該節目成為周五綜藝節目收視之冠，雖然隨後接獲不少綜藝節目邀約，但比起公開個人私生活，金玟錫更希望能專注於戲劇演出，透過幾部話題作，金玟錫在台也受到許多粉絲支持與喜愛，這位魅力十足的熱作妖精金玟錫，即將來到台灣，期待六月見面會能與台灣粉絲共創美好回憶。關於金玟錫台灣見面會的最新消息，請密切注意avex taiwan愛貝克思官網及官方臉書。

(時報周刊)