川崎宗則打擊火燙 明將升上一軍

川崎宗則將在明日重返一軍。(美聯社資料照)

日籍打者川崎宗則，今年從大聯盟回鍋日職，加盟老東家軟銀鷹，目前在二軍已經出賽13場，狀況火燙，球隊也預計在明日將他拉上一軍，將暌違6年站上日職一軍舞台。

川崎宗則回鍋日職後，在二軍展現打擊實力，前12場出賽就擊出14支安打，還包含了一發全壘打，打擊率高達4成52。

今在二軍與中日龍交手，川崎宗則擔任球隊開路先鋒，鎮守三壘，第4局又移往二壘守備，回歸日職首次在單場比賽嘗試兩個守備位置，打擊部分也有安打表現，3打數1安打，還有1分打點。

軟銀監督工藤公康也在今日一軍賽前宣布，將在明日將川崎宗則拉上一軍，川崎則表示，目前狀況還不錯，以5月3日、4日的西武系列戰先發為目標。

(中時電子報)