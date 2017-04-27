通過婚姻平權的國家有何改變？ 加法英美代表今晚說分曉
「婚姻平權通過後，那些國家怎麼了？」台灣針對同性婚姻釋憲結果即將於下月出爐，有機會為婚姻平權向前一步。婚姻平權大平台為讓更多人認識婚姻平權，同時澄清誤解與疑慮，今晚將邀加拿大、法國、英國、美國等已經通過同婚的國家代表，現身說法在通過同婚以後，他們的國家目前狀況。
座談為平台與台灣民主基金會合作，將於今晚7時於台北W飯店綺麗廳登場，此為免費入場，由婚姻平權大平台總召集人呂欣潔主持，講者為加拿大駐台北貿易辦事處代表Charmaine Stanley、法國在台協會代表Anne Rulliat、英國在台辦事處代表David Snower、美國在台協會Michael Pignatello。
婚姻平權大平台指出，經過多方聯繫，特別邀請來自加拿大、法國、英國及美國在台協會代表與外界談談，他們的國家在通過同志婚姻之後，面對怎麼樣的衝擊與變化？而社會在通過同志婚姻的前後又有怎麼樣的改變？希望透過這次機會，能夠理性溫和的討論你我相異的立場，也參考其他國家的發展。
(中時)
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