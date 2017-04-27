極致顛覆！戴忠仁揭密 佛教如意寶珠可以不是圓的

戴忠仁前往佛陀紀念館一探究竟，解密佛教如意寶珠的真正意義。(戴忠仁提供)

佛教的地藏菩薩和馬頭明王往往都會手持一顆明珠，從佛具店到電視購物頻道也常常銷售水晶球給大眾膜拜，祈求富貴平安，國寶檔案主持人戴忠仁驚人表示，其實很多人對於佛教如意寶珠的意義有所誤解，而且今晚他將在電視節目中以實例證明，如意寶珠可以不是圓的。

河北出土的北齊菩薩立像，背後刻有摩尼寶珠。(戴忠仁提供)

本身是佛教徒的戴忠仁表示，如意寶珠又稱為摩尼寶珠，佛經記載，佛陀拿了一顆摩尼珠，問四方天王道：「這顆摩尼珠是什麼顏色？」四方天王說是七彩，佛陀將摩尼珠收回，又打開手掌問：「現在這顆是什麼顏色？」天王回答道：「佛陀！您手中沒有東西！」，佛陀：「一般世俗的珠子你們都會分辨顏色，但真正的寶珠在面前卻視而不見！」，所謂摩尼寶珠指的就是在每個人內心與生俱來的佛性，但人們卻總是追求虛而不實的榮華富貴，這段啟示對佛教的影響十分深遠。

此雕像背後的摩尼寶珠，相當顛覆地，不是圓形，而是山形。(戴忠仁提供)

因此戴忠仁表示，現在我們看到地藏菩薩手上的寶珠，以及許多寺廟建築上的「雙龍搶珠」造型，都是源自於佛祖的摩尼寶珠比喻，1950年代，中國大陸河北出土一尊北齊的菩薩立像，不但有摩尼寶珠，而且寶珠是雕刻在菩薩的背後，更特別的是，寶珠不是圓的，而是尖山形的！這個顛覆千百年來眾人印象的菩薩立像此刻正在佛陀紀念館展出。

這尊菩薩立像已經被列為中國大陸的一級文物，戴忠仁前往採訪時，發現日本專家也專程到高雄參觀研究，他感觸說道，水晶球買再多，佛法還是在自己的心中，想看此等珍稀的佛教珍寶，請收看今晚(4/27)十一點在人間衛視頻道播出的《國家寶藏》--曲陽白石佛像展專輯。

(中時電子報)