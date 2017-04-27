中市自治條例修正一讀 數位治理局將送委員會審查

台中市政府提案欲成立數位治理局，市議員顏莉敏（中）等人表達強烈反對，抨擊這簡直是創造「行政怪獸」！（陳世宗攝）

台中市議會27日召開定期會第一次會議，市府提出修正「臺中市政府組織自治條例」修正草案，將增設數位治理局，引起國民黨籍市議員群起嘩然，抨擊是「行政怪獸」，該局與研考會疊床架屋；議長林士昌鑑於議程已通過程序委員會審議，宣布完成一讀，交付委員會審查。

李麗華、楊正中、顏莉敏說，中央政府力行組織改造與人員精簡政策，市府卻反其道而行，先前體育處升格成立運動局、都發局底下又成立住宅工程發展處、文化局成立市立圖書館、新聞局成立影視發展科等，都有過度擴編組織，成立數位治理局讓外界質疑其必要性？

市議員范淞育認為，數位治理局有成立的必要，因目前市付各局處資訊人力分散，未來可透過數位治理局予以整合。國民黨籍議員表達強烈反對，抨擊簡直是創造「行政怪獸」！該局業務與研考會疊床架屋，年度預算可能比原資訊中心今年2億6000萬元還多，令人不能苟同。

市府表示，依地方行政機關組織準則第11條，台中市有277.2萬人口，依法可設置32個一級機關，目前市府僅設29個；六都人口在200萬人以上的一級機關數量，台北市32個、高雄市30個、新北市28個，剛升格的桃園市也有30個一級機關。

市府強調，市府前次定期會即提出成立數位治理局，議會以附帶決議方式，要求市府成立籌備處先行運作，並提這次會期審議；市府遵循議會決議，於這次會議中再次提出。議長林士昌因鑑議程已通過程序委員會審議，宣布完成一讀，交付委員會審查。

(中時)