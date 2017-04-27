前亞姐抗2癌成功 認有人追不拒閃婚
前亞姐陳秀茹曾演出電影《古惑仔之人在江湖》，片中演出「山雞」陳小春的女友，近年來她因病淡出演藝圈，昨(26日)現身新書記者會宣布抗癌成功，也將這次與病魔作戰的心路歷程帶進新書角色，問其感情生活，她坦言現在身邊有人追，重獲新生後不抗拒閃婚。
先前罹患乳癌、皮膚癌的陳秀茹，昨亮麗現身宣布抗癌成功，她透露治療時體重暴跌，但她總保持心情開朗，去醫院檢查時都會打扮一下再出門，擔心自己不久於人世，便奮力將作品寫完，並將自身經歷帶入其中一個角色心境，最後總算將書完成，身體也恢復健康，算是雙喜臨門。
如今單身的陳秀茹，有計畫再出第二本新書講感情觀，自曝與前夫分開後，抗病時身邊仍有護花使者，「不過我沒隱瞞病情，坦白讓對方知道我有乳癌，可能需要切除乳房」，而歷經過生死關頭的她因此對感情採開放態度，說：「就算是Superwoman也需要有人呵護，所以如果遇到好對象，不排除會閃婚。」
(中時電子報)
關鍵字：陳秀茹
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