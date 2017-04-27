騎士血壓突飆高 警急攔車救援

台中市許姓男子日前騎機車行經文心南、大慶街口，疑因血壓突然飆高導致頭暈，竟全身癱軟無力，所幸勤工派出所警員莊子霆值勤經過，見許男騎車搖晃、趨前攔查，並護送許男至派出所休息，才沒發生意外。

許男告訴警方，當時覺得頭暈、全身無力，因為日前也曾因血壓飆高、頭昏騎車導致車禍，很怕悲劇重演，所幸員警發現他騎車有異狀，趨前攔車，當時唯一的意志就是快將車子停路邊，沒想到才停妥車，整個人就受不了的蹲坐在地。

警方指出，因許男全身癱軟無力，再加上他剛就醫要返家，也吃過藥了，經徵詢許男後，決定將他帶回派出所休息，並通知親友將他接回家休養。

(中時)