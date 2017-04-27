蔡執政一年 「中國人認同」仍超過5成

蔡政府執政將滿一年，兩岸僵局依舊，台灣競爭力論壇27日公布「台灣民眾國族認同上半年調查」，結果顯示，台灣民眾中國人認同不僅未見弱化，反而有51.1%人認同自己是中國人，認為不是的44.6%；面對大陸發展，有69.7%的人認為台灣若採取「泛中國人認同」來看待兩岸關係，對台灣最有利，此數據也維持在四年來的新高。

民調顯示，民眾被問到「中華民族具有共同血緣、語言、歷史、文化，覺得自己是否為中華民族一份子？」有86.5%認為自己為中華民族，9.3%則否認；接續問「自已是不是中國人」，有51.1%人認同自己是中國人，認為不是的有44.6%。

若在「面對大陸，台灣人與中國人應該採取何種關係，才能既確保台灣利益又能有利兩岸和平發展？」問題下，該民調綜合積極認同到消極認同的觀察，認為「是台灣人但不必否認是中國人」有34.9%，「是台灣人也是中國人」有22.9%，「是台灣人也可以是中國人」有11.9%，上述「泛中國人認同」合計69.7%，維持開辦國族認同調查四年以來的新高；而「是台灣人不是中國人」有24.3%。

艾普羅民調公司副總經理邱源寶表示，歷次調查中國人的認同接近死亡交叉（台灣人認同超過中國人認同）有三次，分別是太陽花學運、馬執政末期、以及蔡執政蜜月期，太陽花學運認同產生變化是恐中所帶來的主震，馬英九執政後期與蔡英文執政初期，則是恐中的餘震。但蔡英文執政近一年，台灣民眾的中國人認同已恢復到常態，也證明「恐中」可以協助政黨取得政權，卻無法有利於政權維繫。

本次調查由艾普羅民調公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，於4月16、17兩日完成，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，分層隨機抽號，再將末兩碼以亂數取代，成功訪問1085份有效樣本，資料依照台灣民眾性別、年齡與縣市的母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

(旺報)