《時來運轉》運彩報報之棒球 超猛強投登板 對家小分必買

紅襪補進左投塞爾，他至今自責分率只有0.91。（美聯社資料照）

台灣運彩今年新開售「主、客隊大小」玩法，對熟知如何研讀美國職棒大聯盟數據的彩迷來說，肯定是個大幅提升獲利的契機！本週運彩達人就來剖析箇中緣由，告訴您開季至今有哪些值得追蹤的標的。

運彩「主、客隊大小」玩法可說是由預測一場賽事的「總分大小」(多為7.5到8.5間)玩法衍生而出：形同將這場比賽的兩隊總得分拆開來看(平均值多為3.5)。正因如此，數據的參考度便大幅提升！兩隊總分常因比賽實際狀況及後半段牛棚表現產生變數，單隊的得分數則與先發投手能力及數據息息相關。試想：一隊若遭到具備超強壓制力的對方投手封鎖七局未能得分，通常對方將在八局過後派上勝利組牛棚，那麼，這支遲遲沒有分數進帳的隊伍很可能最後就遭完封收場，此隊得分也必定開出「小分」賽果。

檢視本季目前投手個人自責分率榜，有四名投手數據極低，達1.00以下堪稱表現超級完美！分別是皇家J.瓦格斯(0.44)、雙城E.桑塔納(0.64)、紅襪塞爾(0.91)以及太空人凱戈(0.96)。再逐一展開他們出賽場次時球隊的戰績得分數據，不難發現正如上述論點，無論該役個人是否能夠取勝，對手球隊的分數一定都被壓抑得格外低迷，此時，正是投注「對家球隊得分開小」的絕佳良機！

隨著球季進行，再強的投手都會因為逐漸被對手熟悉而慢慢增加失分率，這時候能用前述理論鎖定的投手將慢慢變少，所以彩迷更該利用開季這段時間積極鎖定這些強投先發出賽時，來做「主、客隊大小」玩法的投注。當然，聰明如你，也可以反其道而行，找尋手感欠佳自責分率爆表的第四、五號輪值，同樣鎖定他們出賽時的對手將開出「大分」。獎金不等人…讀完數據快衝吧！

(中時電子報)