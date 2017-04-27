baby放一旁 黃曉明對他：好有愛

初為人父的黃曉明出席Tissot在北京舉辦的新表發布會，並於採訪中直說跟品牌好有愛。（Tissot提供）

黃曉明今於北京出席Tissot舉辦的最新寶環系列新表發布會，剛當上爸爸的他言行、眼身中似乎都充滿愛心，對代言了8年的Tissot也直說：「好有愛。」更直言面對其他品牌開出的高價碼仍不動心，還說：「感情比其他更重要，（如同天梭）每個系列都是愛升級的表現。」

目前家庭事業兩得意的他，以後會放更多生活重心在家庭上，面對即將到來的母親節時刻更不忘自己的媽媽及老婆，並語重心長地講：「現在我不只有一個母親，當爸爸後更發覺媽媽的不易，她們值得付出所有的愛。」

(中時)