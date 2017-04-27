土耳其：澳洲籍IS戰士已超過400人
外媒報導，土耳其高官指出，目前恐怖組織伊斯蘭國(IS)的澳洲籍戰士已大增至420人，試圖透過入境土耳其，再試圖入境敍利亞加入戰場。
澳洲廣播公司(ABC)報導，土耳其高官指出，他們手上有一份從2010年就開始記錄「無進入」名單，其中，澳洲籍的IS戰士從2014年的90人，到2015年增加到180多人，2016年又增加了150多人。該官員指出，由於這一名單，土耳其在過去兩年中已經驅逐出境21人。澳洲政府正努力遏止公民被吸收，所採取措施包括取消護照，不過人數目前仍在增加。
至於，被稱為最危險的澳洲籍IS恐怖分子、出身墨爾本的普拉卡什（Neil Prakash），早前被土耳其拘捕，據報土耳其已展開引渡回澳洲審判的手續，不過澳洲司法部長基南拒絕透露更多。早前曾一度指出他被美軍轟炸而死。
報導指出，土耳其政府的名單上共有52 000多名可疑人士，這個數量遠大於IS內所有可疑外國戰士的總數。雖然目前IS節節敗退，有不少外籍戰士開始跟母國聯繫希望能返回，不過也有些成員想利用這波風潮，透過土耳其前往其他歐洲國家，尋求為IS復仇的機會。
(中時)
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