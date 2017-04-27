青年路賓士車遭槍擊 「撥髮哥」落網
謝姓婦人5日將新買的賓士車停在北市青年路，隨後遭不明男子朝駕駛車門開1槍警告，萬華警方經多日追查，昨在台中沙鹿逮捕涉案的23歲賈姓男子。警方指出，賈男預謀犯案，先後變裝3次，再搭4次計程車在北市亂繞，企圖擾亂警方追查，但賈男有一個「撥頭髮」的習慣，走幾步路就要撥一下頭髮，因此無論如何變裝，最後仍遭鎖定，警方另在他中和的租屋處，起獲作案用的1把改造手槍及2發子彈，現正持續釐清開槍動機。
謝姓被害人案發時，一度指稱是戴姓連鎖餐廳老闆，與她有1筆8000多萬的債務糾紛，她懷疑開槍與此有關，但萬華分局表示，目前未有切確證據，且傳喚戴到案後，他對謝女的無端指控十分不滿，認為她這種講法，好像暗示他找人開槍，不排除要對謝提告。
萬華分局偵查隊長賴俊堯指出，賈男當天作案後先回到中和住處，接著就搭高鐵前往台中沙鹿投靠朋友，躲藏20幾天中，天天都會上網，以關鍵字查詢「青年路槍擊案」、「謝姓貴婦」等字眼，看是否有媒體報導，企圖掌握警方辦案進度，落網時身上僅有200多元，平時都以泡麵裹腹，經濟相當拮据。
賈的供稱避重就輕，先說槍枝是之前朋友寄放的，人已找不到了，又說會去開槍是因為幫朋友出氣，想警告謝婦，但又說不出朋友為何與謝結怨，全案除依槍砲罪送辦外，另深入釐清案情中。
(中時)
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