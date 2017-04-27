南韓呼籲陸 停止反薩措施

南韓政府呼籲中方停止反薩措施。圖為南韓「薩德」反導系統在星州高爾夫球場部署。(圖／韓聯社）

韓聯社27日報導，南韓政府27日就中國涉「薩德」言論表示，正考慮所有可能性加以密切關注，並望中方停止反薩措施。

「薩德」反導系統核心元件26日運抵部署地星州高球場，中國外交部發言人耿爽當天呼籲美韓取消部署「薩德」系統，並表示中方將堅決採取必要措施，捍衛自身利益。

南韓外交部發言人趙俊赫在27日的例行記者會上表示，對於中方的反制措施是否恰當，國際社會也不斷提出質疑，中國應傾聽這些聲音。趙俊赫強調，南韓和美國政府屢次重申，面對日益高漲的北韓核威脅，如期部署「薩德」反導系統是韓美共同的立場。

(旺報)