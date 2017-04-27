誤會大了 消債公告可揭露債務人個資

有媒體爆料指出司法院官網竟將債務人的個資全部揭露，侵犯個人隱私；司法院召開記者會澄清，消債條例的公告與一般裁判書不同，依法可以公告債務人個人資料，這種公告是具有送達效力，且是為了保護債權人，具有公益性。

(中時)