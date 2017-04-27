騎車路倒被路人發現報警 醉男竟是偷車賊

監視器拍下王姓男子騎機車的經過。(林欣儀翻攝)

台中市王姓男子日前喝得爛醉如泥、臥倒在他的機車旁，路人發現報警，太平派出所員警還貼心地將他帶回派出所休息，未料，準備透過機車車牌尋找家屬時，意外查出該機車竟是通報失竊的，倒楣的王男酒醒後立即遭法辦。

警方調查，38歲王姓男子因長期沒工作，日前拿了舊鑰匙、隨機偷竊路旁的機車，之後去買酒澆愁，沒想到喝太多，竟爛醉在機車旁，附近民眾以為他是酒醉路倒，報請警方協助。

警方指出，因王男渾身酒味，先派員將他帶回派出所休息，之後打算通知家人代為領回車子與王男，還特地調閱周邊監視器、確定該機車為王男騎乘，卻在聯繫車主時意外發現，該車已失竊。

王男供稱，長期失業心情鬱悶，找工作也頻受挫，所以一早就到處閒晃，隨機拿著舊機車鑰匙偷走該機車以為代步，隨即就去喝酒。警方依竊盜罪法辦。

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(中時)