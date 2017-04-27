《時來運轉》運彩報報之NBA 首輪率先晉級 勇士、騎士與火箭命運大不同

馬刺後場防守聯盟頂尖，若晉級第二輪，擅長外圍攻勢的火箭很難討到便宜。圖為火箭球星哈登。(美聯社資料照)

爵士經驗稍嫌生澀、快艇有傷兵麻煩，任誰出線都不足以對勇士造成威脅。圖為勇士後衛柯瑞。(美聯社資料照)

NBA季後賽第一輪賽程進行超過一半，八個對戰組合中，有三組先行結束，晉級的分別是西區龍頭勇士、連續六年拿下東區冠軍的騎士以及本季最狂三分投射大隊火箭。這三支隊伍接下來可能的對手會是誰？而他們季後賽後續路途是平順還是顛簸呢？

勇士首輪表現一如外界預期強勢，早早直落四結束與拓荒者的系列賽，當家球星柯瑞表現出色四場平均得分29.8分，杜蘭特雖然僅出賽兩場，但也以場均21.0分和高達59%的命中率幫助球隊。團隊數據方面，勇士打出冠軍水準，場均27.3助攻、10.3阻攻以及119.5的得分都是季後賽16隊之最！下一輪的對手非爵士即快艇，兩隊實力十分接近目前陷入苦戰，爵士經驗稍嫌生澀、快艇則陷入傷兵麻煩，任誰出線都不足以對勇士造成威脅。

騎士一掃例行賽尾聲的低潮，第一輪對戰溜馬四場全勝，大帝詹姆斯場均勇奪32.8分、狂抓9.3籃板，溜馬完全無計可施。值得注意的是騎士目前有兩大隱憂，一是太過倚賴詹姆斯，詹姆斯季後賽場均出場43.8分鐘聯盟最多，甚至比一人球隊之稱的雷霆王牌韋少上場時間多出5分鐘，騎士總教頭泰隆盧(Tyronn Lue)可別把台柱操壞才好。第二，騎士禁區問題尚未解決，從例行賽開始騎士就一直在找尋補強內線的合適人選始終未果，季後賽場均籃板39.8顆聯盟倒數第六，後續對手禁區只有更為強悍。第二輪騎士較有可能碰上同為東區強權的暴龍，兩隊去年在東區決賽曾經碰頭，最終騎士以四比二晉級決賽，估計同樣的對戰騎士今年不會比去年輕鬆。

原以為火箭-雷霆系列賽會戰得驚天動地，沒想到雷霆五場直接領便當，系列賽關鍵人物是本季方從湖人交易至火箭的最佳第六人路易斯威廉斯(Lou Williams)，他在季後賽擔任板凳超級奇兵，場均貢獻18.8分成為火箭第二得分主力，與王牌哈登聯手打得雷霆措手不及。火箭下一輪對手沒有意外會是馬刺，兩隊例行賽交手火箭一勝三負，馬刺後場防守聯盟頂尖，擅長外圍攻勢的火箭將很難討到便宜。另外，火箭季中交易掉布魯爾(Corey Brewer)後，沒有適合人選與阿里查(Trevor Ariza)交替防守馬刺球星里歐納德(Kawhi Leonard)，將會是系列戰火箭的一大危機，推測火箭今年季後賽很難過得了馬刺這一關。

(中時電子報)