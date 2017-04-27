戴資穎19連勝 武漢亞錦賽晉8
「世界球后」戴資穎27日在武漢羽球亞錦賽繼續過關斬將，只用26分鐘就以21比10、21比14輕取越南女將武氏妝，以個人國際賽19連勝挺進女單8強。「台灣一哥」周天成對上世界排名36的印尼穆斯托法則陷入苦戰，力拚63分鐘才以21比16、17比21、21比13晉級男單8強。
小天在男單8強不孤單，許仁豪以21比19、21比10擊退印度的賈亞蘭，也順利晉級。可惜台灣女單只剩小戴1人，許雅晴力拚36分鐘，以18比21、20比22惜敗第2種子山口茜。
本屆亞錦賽以「超級丹」林丹、「大馬球王」李宗偉會否再次對決為最大焦點，台灣好手將扮演林、李天王對決的程咬金，許仁豪晉級8強就是碰上李宗偉，周天成則可能遭遇林丹。
男雙陳宏麟／王齊麟淘汰日本組合，晉級8強。廖敏竣／陳曉歡對上第8種子泰國組合，還有機會替台灣爭取第5組8強人馬。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。