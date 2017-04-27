戴資穎19連勝 武漢亞錦賽晉8

戴資穎直落2殺入武漢亞錦賽女單8強。（新華社資料照片）

「世界球后」戴資穎27日在武漢羽球亞錦賽繼續過關斬將，只用26分鐘就以21比10、21比14輕取越南女將武氏妝，以個人國際賽19連勝挺進女單8強。「台灣一哥」周天成對上世界排名36的印尼穆斯托法則陷入苦戰，力拚63分鐘才以21比16、17比21、21比13晉級男單8強。

小天在男單8強不孤單，許仁豪以21比19、21比10擊退印度的賈亞蘭，也順利晉級。可惜台灣女單只剩小戴1人，許雅晴力拚36分鐘，以18比21、20比22惜敗第2種子山口茜。

本屆亞錦賽以「超級丹」林丹、「大馬球王」李宗偉會否再次對決為最大焦點，台灣好手將扮演林、李天王對決的程咬金，許仁豪晉級8強就是碰上李宗偉，周天成則可能遭遇林丹。

男雙陳宏麟／王齊麟淘汰日本組合，晉級8強。廖敏竣／陳曉歡對上第8種子泰國組合，還有機會替台灣爭取第5組8強人馬。

(中時電子報)