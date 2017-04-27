共享汽車走進廣州 年底再投1000輛車

繼「共享單車」之後，北京、上海、深圳等多地開始流行起「共享汽車」，現在這股風潮也吹進廣州！只需下載手機APP，註冊後就能用手機在附近找到共享汽車，到達目的地後可把車還到指定的停車據點或任意的正規停車場。

廣州華師地鐵口處就有十多台Gofun「共享汽車」，吸引了不少廣州民眾的好奇，紛紛拿出手機掃描汽車上的二維碼，並上車體驗全新的「共享汽車」。

目前，Gofun在廣州已經有10多個站點，覆蓋了廣州東站、珠江新城、中海觀園、華師、鷺江等人流密集區和地鐵周邊。工作人員表示，首批投放100輛新能源純電動汽車，預計年底將再投入1000輛Gofun，投放區域也會逐步擴大至天河區、各大校園、創意園區等人口稠密的地方。

(旺報)