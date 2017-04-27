南韓：薩德已可截擊北韓飛彈

韓聯社報導，南韓國防部發言人文尚均27日在例行記者會上表示，運入星州高球場的「薩德」裝備已可實際應用，處於能夠攔截北韓彈道飛彈的實戰狀態。

文尚均表示，爭取年內形成一支「薩德」反導連完整的反導能力，韓美雙方基於半島安全形勢嚴峻極需形成「薩德」戰鬥力的共識，部署了「薩德」系統的部分元件。

(旺報)