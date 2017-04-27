劉詩詩低胸亮相 深邃事業線性感美爆
大陸女星劉詩詩成為人妻後人氣仍超夯，婚後不僅個性變活潑外向，劉詩詩談到自己轉變時，透露自己「好像比較少女了」，談到婚姻仍相當甜蜜，而今（27日）劉詩詩現身英國倫敦，出席品牌晚宴，她以一襲黑色抹胸禮服亮相，低胸秀出事業線，性感又不失高雅。
劉詩詩今出席倫敦時尚活動，身穿低胸黑色禮服亮相，美胸若隱若現，更大秀香肩與鎖骨，黑色禮服不僅襯托劉詩詩高雅氣質，頂著俏麗短髮的她，也更顯成熟，女神舉手投足散發自信光芒，模樣美爆，劉詩詩美照一曝光，還登上微博熱搜榜引發熱議。
(中時電子報)
關鍵字：劉詩詩
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