前瞻軌道建設全壘打 中市續爭水環境城鄉等建設

台中市致力打造「大台中環線公路網」，透過相關道路整合串聯，強化台中山、海、屯、城區及中彰投區域可及性，實現1小時大都會生活圈目標。（陳世宗翻攝）

行政院宣布將大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸彰化3案納入前瞻基礎建設「軌道建設」中。台中市政府又爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸屯區、捷運綠線延伸大坑，協助苗栗縣政府爭取苗栗海線鐵路雙軌化等建設列入計畫；希望為中台灣奠定發展基礎。

研考會表示，為爭取前瞻基礎建設計畫「水環境建設」，市府提出水與安全、水與環境、水與發展等3大主軸共13項子計畫，總計184億元。「水與安全」上，市府規劃79億元經費；在「水與環境」上，規劃經費約52億元；「水與發展」上，經費約53億元，落實水資源永續循環利用。

研考會指出，前瞻基礎建設計畫「城鄉建設」的10大主要工程項目，包括改善停車問題、提升道路品質、城鎮之心工程、開發在地產業園區、文化生活圈建設、校園社區化改造、公共服務據點整備、營造休閒運動環境、客家浪漫台三線、原民部落營造等，市府先提出3項計畫，爭取中央支持。

數位建設部分以「超寬頻網路社會發展」為核心，除寬頻建設外，也推動網路安全、數位內容、數位服務、人才培育等基礎建設，一方面確保產業發展需求，一方面確保民眾的網路公民權；著重城鄉網路落差縫合，數位內容的發展及數位學習環境的整備，縮短數位落差，強化區域均衡發展。

綠能建設部分，台中港的離岸風電產業專區雖已納入前瞻基礎建設計畫中，中彰外海擁有優良的海上風場，市府也將與彰化縣政府一起發展離岸風電，強化綠能產業，共創能源、經濟與環境三贏。

(中時)