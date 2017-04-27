歸仁偵查佐病逝遺留稚子 議員致贈慰問金

台南市議員赴歸仁分局偵查隊加油打氣，感謝分局同仁對維護治安的付出。（歸仁警分局提供）

歸仁分局偵查隊偵查佐李俊民不敵病魔，18日辭世，歸仁分局及警友處為了扶助俊民遺孤，發起募款，台南市政府警察局局長黃宗仁亦在臉書製作專輯，表達對俊民的不捨及感謝。台南市議會國民黨團聞訊，備感不捨，市議員洪玉鳳、王家貞及蔡淑惠代表台南市議會國民黨團，今天上午專程赴歸仁分局偵查隊加油打氣，慰勉同仁辛勞，感謝歸仁分局同仁對維護治安的付出。

歸仁警分局偵查佐李俊民102年6月派任歸仁分局偵查隊服務，正值壯年的他，卻在103年3月經醫師診斷罹患鼻咽癌，治療後原以為身體已恢復健康，重新投入職場，持續為治安工作付出，長期積勞，去年11月間發現癌細胞擴散轉移，他憑著堅強的意志力堅守岡位，無奈天不從人願，仍然不敵病魔辭世。

李俊民身後留下就讀小五的稚子，頓失依靠，國民黨團聞此惡耗感到萬分不捨，由3位議員代表黨團，前來歸仁分局偵查隊致送辭世偵查佐家屬慰問金，表達感念之意。

歸仁分局及警友處也為了扶助俊民遺孤發起募款，獲得同仁及警友的廣大迴響，台南市政府警察局局長黃宗仁亦在臉書社群網站上製作專輯，表達對俊民的不捨及感謝從事警職奉獻之意。俊民的辭世讓警界痛失優秀人才，歸仁分局同仁悲傷之際，民意代表前來加油打氣，猶如注入一股強心劑，抹去淚水仍將勇往直前，持續為維護治安而努力。

(中時)