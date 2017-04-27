大逆轉！立院下周重審前瞻條例 讓爭議退散

會議召委邱議瑩下午在臉書表示，下周將重新排定審查，「讓爭議退散」。（劉宗龍攝）

立法院長蘇嘉全27日受訪表示，前瞻基礎建設特別條例草案初審發生衝突，他感到非常遺憾，已請議事人員還原初審狀況，審視相關內容後，再與朝野各黨團溝通，也呼籲朝野冷靜思考。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團27日舉行「前瞻無效 鐵證如山」記者會，黨團書記長王育敏（右）、立委曾銘宗（左）等人指控民進黨團違反議事規則將草案送出委員會，這樣的會議有重大瑕疵，根本無效，應該重新召開。（劉宗龍攝）

立法院經濟聯審委員會昨初審《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍綠爆發肢體衝突，在混亂中完成初審。不過，今日情勢出現逆轉，面對藍營抗議會議無效之下，會議召委、綠委邱議瑩下午在臉書表示，下周將重新排定審查，「讓爭議退散」。

邱議瑩說，今天她調出錄影帶重新檢視開會過程，發現我在議事處理上的確有不周全的地方，身為會議主席必須有所後續處理，將在下周一重新排定審查議程，讓爭議退散，讓草案內容得到充分討論並逐條審查。

不過，邱議瑩也說，她也要提醒國民黨委員，2008年馬英九總統提出振興經濟的4年5000億方案，當時在野的民進黨沒有任何杯葛，讓草案可以在1個月就完成三讀，這次的前瞻基礎建設特別條例，也是在希望促進南北平衡發展及促進國內經濟動能的前提下希望立法院能夠給予支持。

邱議瑩強調，政治可以分顏色，建設卻不能有藍綠之分。她願意承擔責任，重新排案審查，請在野黨委員放下仇恨、重新對話，信守朝野協商不杯葛議事進行的承諾，共同為建設台灣而努力。

(中時)