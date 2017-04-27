撿他人強盜錢 清潔婦辯先帶回家保管仍惹官司

黃姓清潔婦掃地時撿到別人犯案搶來裝有89萬多元現金及珠寶，及1把西瓜刀的背包，她將現金、珠寶帶回家，結果被警方查獲送辦。全案經台北地方法院審理後，黃婦辯稱「只是先帶回家保管」，但不被法官採信，依侵占遺失物罪判她罰金1萬2000元。本案可上訴。

黃婦去年5月12日早上7點多，在任職的台糖台北會館前方花圃撿到1個背包，那是林姓被害人被搶走裝有現金89萬多元和珠寶的背包，程姓搶嫌作案得手後，還把西瓜刀放在背包內，黃婦見狀並未送交警方，反起盜心將背包帶回家。

警方偵辦林姓被害人被搶一案，查出是程姓搶嫌所為，並根據監視器畫面查到黃婦拿走背包內財物，將她移送檢方偵查起訴。

黃婦在北院審理時辯稱，她覺得背包像是被搶的財物，擔心被認為是共犯，當時才將錢與珠寶先帶回家。但法官認為，如果擔心被誤會，就應報警，且她在警察詢問時，先否認拿了背包內錢財，經提示監視器畫面後才承認，認定涉有侵占犯意。

判決理由指出，黃婦將別人被強盜的財物據為己有，犯後飾詞狡辯，行為不可取，雖然她所侵占的財物價值高，但警方破案後已全數發還給被害人，因此輕判罰金1萬2000元。

(中時)