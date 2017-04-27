報稅兼看展 北區國稅局首設發票故事館

北區國稅局首設發票故事館，局長王 (糸秀)忠希望民眾儘早報稅並看展。（龍益雲攝）

105年度所得稅申報自5月1日至6月1日，財政部北區國稅局在申報教室旁首設「發票故事館」，讓民眾兼具報稅兼看展。

北區國稅局長王 (糸秀)忠表示，發票故事館展出精心自民間蒐集早期的發一發票和稅務歷史檔案等稅捐文物，記錄經濟發展、稅制沿革與時代背景，見證先民生活的點點滴滴，透過串聯文物了解稅務發展的歷程與先進們的智慧。

她說，活動期間也設置手機條碼申辦專區，民眾申報成功就送數量有限宣導品。

(工商)