《時來運轉》運彩報報之足球 英超Super Sunday 爭冠關鍵倒數

週日的「超級星期天」由切爾西打頭陣。(美聯社資料照)

2016-17賽季英超冠軍之爭已進入最後衝刺階段，切爾西和熱刺在週中補賽都順利拿到3分，兩隊仍維持4分的差距，使得週日的「超級星期天」顯得格外重要，雙方兵分兩路，都以勝利為唯一目標。

切爾西週中以4：2大勝南安普敦，積分78分繼續排在榜首，熱刺作客1：0力挫近況極佳的水晶宮，74分守住第二，兩支倫敦球隊本季已無交手機會，因此切爾西在剩下5輪只要拿到4勝，即可自力封王。

週日的「超級星期天」由切爾西打頭陣，作客古德森公園球場對戰艾佛頓，切爾西2連勝氣勢如虹，包括在足總盃4強同樣以4：2的比分淘汰熱刺，兩場比賽攻進8球，進攻運轉流暢，威廉、阿扎爾和迪亞戈科斯塔各有2球進帳，但值得注意的是防守狀態呈現下滑，連續7場比賽有失球是本季最差，也因此輸掉兩場比賽。三中衛除了大衛路易斯一直緊守崗位外，左右兩名後衛多次輪換，跟季中13連勝時期的穩定防守組合有明顯落差。

艾佛頓本季目標重返歐洲聯賽，暫時排名第7仍有機會，甚至有可能與熱刺共同完成英超史上首次雙雙排名領先兵工廠的創舉。艾佛頓近4輪聯賽不敗，主場更寫下8連勝的佳績，這8連勝攻進29球只失6球，有5場比賽沒讓對手破門，比利時「小魔獸」盧卡庫在這8場比賽場場進球，一口氣追加13球，使得本季進球累積24個在射手榜獨佔第一。盧卡庫連兩個賽季至少進18球的亮眼表現，已經讓當年將他帶到英超的切爾西大嘆走眼，有意高價將他買回。估計盧卡庫會帶給老東家很大麻煩，只要他持續高檔的演出，艾佛頓主場不敗可期。

超級星期天緊接上演的是「北倫敦德比」，熱刺與兵工廠上週在足總盃兩樣情，熱刺被切爾西淘汰，槍手則打敗曼城挺進決賽。兵工廠週中1：0小勝萊切斯特城回升至第6名，本季保4仍未絕望，也讓北倫敦德比更添可看性。

熱刺在英超打出一波8連勝，近18輪聯賽拿下15勝2和1敗的驚人佳績，不過最後5輪還有對槍手和曼聯的兩場硬仗，若未能如願獲勝，恐怕只能在一旁看著切爾西登基。熱刺近3季無懼槍手，聯賽交手5場1勝4和，包括連續三季作客酋長球場都踢成1：1平手，上季在主場則是2：2握手言和。以近況、對戰紀錄和本季的攻守數據比較，熱刺都優於兵工廠，因此較看好熱刺在主場全取3分，繼續與切爾西角逐本季英超冠軍。

(中時電子報)