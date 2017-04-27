新莊大雨不斷 兄弟、富邦交手確定延賽

新莊棒球場今中信與富邦一役，確定因雨延賽。(周鎮宇攝)

中信兄弟與富邦悍將今原定於新莊棒球場交手，結果因雨勢不斷，導致場地積水，比賽將延至6月20日同場地舉行。

今日因鋒面通過，全台各地都出現雨勢，今日中信兄弟與富邦悍將原定在新莊棒球場進行本周系列戰的第二場，結果新莊棒球場雨勢都沒有停歇，比賽確定延賽，將延到6月20日禮拜二，同樣在新莊棒球場舉行。

(中時電子報)