媽媽真心話 母親節最想要的禮物就是它

蝦皮拍賣調查「掃地機器人」成為母親節「許願」首選！值得想孝敬媽媽，慰勞媽媽一年來辛勞的兒女們參考。（達志影像/shutterstock提供）

距離母親節還有兩週的時間，據蝦皮拍賣觀察，四月底「母親節」關鍵字成長逾6成。但挑選禮物卻成為子女最焦慮的事情，蝦皮拍賣特別邀請媽咪們一起「老實說」，投票選出自己最想要的禮物，一天內吸引超過4,000位媽媽前來許願，發現「美妝保健」與「家電」兩大類別最受喜歡！計劃送禮的你，可別再誤會媽媽的心意了！

不想當「跪」婦 掃地機器人成媽媽首要願望

蝦皮拍賣透過社群平台進行「媽咪老實說！母親節最想收到的禮物？」調查，「掃地機器人」獲得超過50%的票數，顯示媽媽最希望獲得分擔家務小幫手，不再彎腰當「跪」婦。蝦皮拍賣特別於5/3-5/5推出「寵愛媽咪 奢華家電選」活動，THOMSON智慧型掃地機器人，祭出破千元折扣！調查中也發現，50歲以上的媽媽有近4成希望收到保健家電，蝦皮則推薦溫熱指壓手感品勝眼部按摩器、FUJI巧折行動按摩椅，供想孝順媽媽的你參考！

年輕媽媽重保養 美容神仙水SK-II青春露5折起

調查中也發現，只擁有1位小孩的年輕媽媽，最注重保養，希望永保少女姿態，向黃臉婆SAY NO！這些媽媽保養品需求高，但平時卻下不了手。他們心中的保養夢幻逸品由SK-II奪冠冠軍，蘭蔻、蘭芝則緊追在後，成為媽媽最愛美妝前三名！為此，蝦皮拍賣自5/1-14推出「歡慶母親節 專櫃美妝5折up」活動，「SK-II青春露330ml」、「Lancome蘭蔻超進化肌因賦活露50ml」與「LANEIGE蘭芝氣墊粉餅」同樣祭出5折超低折扣，每日中午12：00準時開放搶購！

(中時電子報)