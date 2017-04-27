中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案

中時
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
警方直搗高雄左鶯區的大樓豪宅，瓦解專門坑殺華人熟女的「小鮮肉」詐騙集團。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
詹男為首等6名詐騙成員，皆為八年級小鮮肉，利用俊男照片，詐騙熟齡女錢財。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
24歲主嫌詹男設定成員扮演的角色，特別將家庭成員、工作行業等背景資料，紀載於筆記本上。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
詐騙成員被害人對話親密，通訊軟體聊天皆以老公、老婆互稱。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
警方搜索詐騙機房，赫見洋酒櫃，擺滿高檔名酒。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
詐騙成員個個出手豪奢，客廳桌上擺滿高檔名酒。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
詐騙成員人人平日生活豪奢，吃高檔餐廳，還拍照上網炫富。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
詐騙主嫌詹男購買瑪莎拉蒂跑車代步。（王文吉翻攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
詐騙成員出手闊綽，購買數兩重的金飾。（王文吉攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
警方於詐騙機房內搜出白花花鈔票，總計查扣台幣115萬元現金。（王文吉攝）
小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
6名嫌犯擁有數十支手機，每人平均分飾5、6種身分，周旋於多女之間。（王文吉攝）

大陸熟齡楊女上網交友，結識小鮮肉劉男，兩人透過網路交往2個月，她聽信對方有投資需求，匯款211萬6千元人民幣，不料劉男收到錢之後人間蒸發，楊女不甘人財兩失，蒐集相關資料，2月初特地搭機來台報案。台中警方循線追查，日前南下高雄破獲詐騙機房，逮捕主腦詹男等6名八年級嫌犯，查扣跑車、重機、名錶、金飾、現金115萬元等不法所得。

警方調查，詹男為首等6名詐騙成員，皆為八年級小鮮肉，成員利用假資料及俊男照片，於APP軟體、交友網站申請多個帳號，鎖定熟齡女性，每日噓寒問暖，取得對方信任，再幌稱以投資高獲利方式，慫恿被害人匯款至指定帳號，再由共犯轉帳，吸收車手於台灣地區ATM提領。

被害人遍佈全球華人網路交友圈，包括大陸、美國、澳洲等地熟女都有人上當，初估有百餘人被害，遭騙金額3000多萬台幣。警方翻閱教戰手則，訝異5名成員皆一人分飾多角，依照劇本設定身分，周旋5、6名熟女間。

而成員用假照交友，怕身分曝光，皆向被害人佯稱與公司簽有保密條款，筆電、手機的鏡頭功能都被工程人員封鎖，並黑色膠帶封住鏡頭，就算誤開視訊功能，都是呈現黑畫面。

被害人不敵溫情攻勢，落入感情圈套，再由主嫌詹男佯裝理財專員，遊說掏錢投資；大陸籍44歲單親媽楊女去年底結識劉男，今年1月質押房產，向銀行借貸，共計匯款211萬6千元人民幣到指定帳戶，不料錢財匯出後，小男友即人間蒸發。

楊女不甘被騙，今年2月搭機來台報案，台中市刑大偵七隊經地檢署指揮，歷經數月追查，本月17日於高雄市左營區大樓豪宅，破獲電信詐騙機房，逮捕詹男等6人，起獲犯案手機、筆電、金融帳戶、教戰守則，查扣瑪莎拉蒂跑車、重機、115萬元現金、名錶、金飾、洋酒等，總價值超過500萬元。

據了解，該集團成立至今9個多月，專門滲入交友網站，坑殺寂寞熟女錢財，所得皆用來購買百萬名車駛用，且人人平日生活豪奢，吃高檔餐廳，喝洋酒，穿著名牌服飾，並租用大樓豪宅居住。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

關鍵字：交友被害人成員熟女投資
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。