小鮮肉專騙華人熟女 陸單親婦怒來台報案
大陸熟齡楊女上網交友，結識小鮮肉劉男，兩人透過網路交往2個月，她聽信對方有投資需求，匯款211萬6千元人民幣，不料劉男收到錢之後人間蒸發，楊女不甘人財兩失，蒐集相關資料，2月初特地搭機來台報案。台中警方循線追查，日前南下高雄破獲詐騙機房，逮捕主腦詹男等6名八年級嫌犯，查扣跑車、重機、名錶、金飾、現金115萬元等不法所得。
警方調查，詹男為首等6名詐騙成員，皆為八年級小鮮肉，成員利用假資料及俊男照片，於APP軟體、交友網站申請多個帳號，鎖定熟齡女性，每日噓寒問暖，取得對方信任，再幌稱以投資高獲利方式，慫恿被害人匯款至指定帳號，再由共犯轉帳，吸收車手於台灣地區ATM提領。
被害人遍佈全球華人網路交友圈，包括大陸、美國、澳洲等地熟女都有人上當，初估有百餘人被害，遭騙金額3000多萬台幣。警方翻閱教戰手則，訝異5名成員皆一人分飾多角，依照劇本設定身分，周旋5、6名熟女間。
而成員用假照交友，怕身分曝光，皆向被害人佯稱與公司簽有保密條款，筆電、手機的鏡頭功能都被工程人員封鎖，並黑色膠帶封住鏡頭，就算誤開視訊功能，都是呈現黑畫面。
被害人不敵溫情攻勢，落入感情圈套，再由主嫌詹男佯裝理財專員，遊說掏錢投資；大陸籍44歲單親媽楊女去年底結識劉男，今年1月質押房產，向銀行借貸，共計匯款211萬6千元人民幣到指定帳戶，不料錢財匯出後，小男友即人間蒸發。
楊女不甘被騙，今年2月搭機來台報案，台中市刑大偵七隊經地檢署指揮，歷經數月追查，本月17日於高雄市左營區大樓豪宅，破獲電信詐騙機房，逮捕詹男等6人，起獲犯案手機、筆電、金融帳戶、教戰守則，查扣瑪莎拉蒂跑車、重機、115萬元現金、名錶、金飾、洋酒等，總價值超過500萬元。
據了解，該集團成立至今9個多月，專門滲入交友網站，坑殺寂寞熟女錢財，所得皆用來購買百萬名車駛用，且人人平日生活豪奢，吃高檔餐廳，喝洋酒，穿著名牌服飾，並租用大樓豪宅居住。
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(中時)
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