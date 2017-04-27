美駐沖繩海軍陸戰隊2024年起 4千人移師關島

共同社27日報導，美軍太平洋司令部司令哈里斯26日（當地時間）出席眾議院軍事委員會聽證會，就約1.9萬名現駐沖繩海軍陸戰隊員中4000人左右移師關島計劃表示，預計大部分海軍陸戰隊員將在2024年至2028年轉移。

日美兩國政府2013年就啟動駐沖繩海軍陸戰隊移師關島達成協議。日本政府也將提供部分資金，關島美軍基地正在推進建設射擊訓練場等工作。

在26日的聽證會上，哈里斯就駐沖繩海軍陸戰隊稱，希望遲早調整至1萬或1.1萬人，以此減輕當地的負擔。

(旺報)