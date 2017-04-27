兩套標準？ 黃子哲爆：黨產會除主委外無人申報財產

黨產會成立以來，除主委顧立雄之外，沒有任何一位專職或兼職的委員需要申報。（中時資料照片）

名嘴黃子哲今(27)天在臉書上指出，黨產會成立近8個月以來，張牙舞爪、囂張跋扈，別人的財產「狠」會查，但他們自己的財產，卻見不得人，除了主委顧立雄外，就是沒有任何一位專職或兼職的委員需要申報。

黃子哲表示，《公職人員財產申報法第2條》規定，上至總統、政務官、立委及民代，下至十職等以上單位主管、公立學校校長等，都要依法申報財產。就算一樣是獨立性質的機關，如公平會、NCC等，無論是主委或委員也無一例外。但黨產會僅有顧立雄一人申報。

黃子哲說，當初黨產條例設計時，就刻意鑽了漏洞、開了後門，把位高權重的黨產會委員以「約聘」方式任用，巧妙的避開了申報適用的對象。他們拿的是人民的納稅錢，權力還巨大如怪獸，他們的財產，老百姓卻連知的權利都沒有。

黃子哲質疑，這無異像是查別人稅的，自己不報稅，要別人脫光檢查，自己卻包得密不透風，要別人三代家世清白的，自己卻連身分證都藏起來。「黨產會的兩套標準，讓陽光轉彎，也令正義蒙羞，更讓魔鬼現形！」

(中時)