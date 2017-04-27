辱警三字經 法官重判6月徒刑

有民眾辱罵警察，法院判6月徒刑，以示法院對警察同仁工作的支持。（本報資料照片）

宜蘭縣羅姓男子不滿警方攔查，以三字經、「有牌流氓」等語辱罵所長童宇昇，羅男遭送法辦，法官指出，民眾對警察的信任遠高於法官、檢察官，但人力不足、業務繁雜，過勞工作理當得到應有的尊重，認為羅男應從重量刑，判他6月徒刑，如易科罰金18萬元。

去年11月20日凌晨3時許，羅姓男子搭乘友人的自小客車，行經宜蘭市一處路口時，因小客車停等紅綠燈時超越停止線，宜蘭警分局進士派出所所長童宇昇遂攔查詢問駕駛人資料。

但羅男以「有牌流氓」等語辱罵童宇昇，童聯繫警力到場逮捕羅男，警方依妨害公務罪嫌將羅男送辦，宜蘭地檢署偵查後聲請簡易判決處刑；羅男雖然坦承有說「有牌流氓」等語，但否認是罵童宇昇，法官不採信羅男說詞。

判決書指出，羅男曾在前年因妨害投票被判處5月徒刑確定，因此屬於累犯，依法加重其刑，而羅男酒後辱罵員警，警詢、偵查中皆否認犯行，犯後態度惡劣。

法官指出，量刑除考量累犯等事由外，更須提醒羅男應尊重認真負責、依法執行公務的員警；我國民眾對於警察的信任度近年遠高於對法官、檢察官，且逐年提升，顯見警察專業性、公平性受到民眾肯定。

但長期以來各級政府將警察列為輔助單位，協辦業務龐雜，警力未能補足，基層員警平均每月加班80小時以上，值勤時間被拆成多段且長短不一，導致員警睡眠休息時間破碎，不合理的績效要求凌駕專業。

法官指出，童宇昇身為所長兼巡官，尚必須在凌晨2至3時獨自擔服肅竊查抄勤務，羅男辱罵之時可曾想過，外出飲酒玩樂時，還有無數警察為了維護社會治安而在巡邏執勤？

法官認為，警察犧牲個人、家庭時間，讓民眾的生命財產獲得安全，理當得到其應有的尊重，羅男應予從重量刑，以示法院對警察同仁工作的支持。童宇昇表示，感謝法官、長官的相挺，以後執法會更有信心，也呼籲民眾配合警方執法。

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(中時)